Власти Самары анонсировали предпраздничную программу Дня Победы

Площадь Славы в Самаре 7 мая станет центром патриотических акций. Здесь развернут выставку архивных документов, организуют площадки по плетению маскировочных сетей, пройдёт акция «Письмо солдату» и все желающие смогут получить Георгиевскую ленту.
Основные события начнутся в 11:00 и продлятся до 15:00. На площади развернут выставку «Без срока давности», где представят рассекреченные архивные документы и фотографии, а также артефакты времён Великой Отечественной войны. Рядом организуют площадку по плетению маскировочных сетей, которые затем отправятся на передовую — к этому благому делу могут присоединиться все желающие. Там же, в специально оборудованном шатре «СВОи», пройдёт акция «Письмо солдату»: каждый житель сможет написать тёплые слова для участников специальной военной операции. Организаторами акций выступают волонтёры регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы».
Также в историческом парке «Россия — моя история» откроется новая выставка «Спасти и вернуть. Медицинский фронт Великой Победы», рассказывающая о подвиге военных врачей и медсестёр. В этот же день горожанам раздадут Георгиевские ленты — символ воинской доблести и славы. Волонтёры не только вручат ленту, но и расскажут о её истории, а также о правилах правильного ношения, чтобы каждый мог почтить память героев достойно.