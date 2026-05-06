Россиян предупредили о новой ловушке — флешки с вирусами разбрасывают у офисов

Мошенники начали специально разбрасывать флешки с вредоносным программным обеспечением возле офисов, в лифтах и на парковках бизнес-центров. Цель таких схем — получить доступ к рабочим компьютерам и внутренним системам компаний.
По словам эксперта по информационной безопасности Илоны Коковой, многие люди подключают найденные флешки к своим устройствам, даже не подозревая об опасности, пишет РИА Новости.
Обычно на накопителе находится файл, замаскированный под фотографию или документ. После открытия такого файла на компьютере автоматически запускается вредоносная программа.
Кроме того, некоторые устройства могут определяться не как обычная флешка, а как подключенное оборудование, способное самостоятельно выполнять команды, менять настройки системы и загружать вредоносные приложения.
Эксперт также предупредила, что отдельные устройства могут физически повредить компьютер, подавая высокое напряжение через USB-порт.
После заражения злоумышленники могут получить доступ к паролям, переписке, рабочим файлам и другой конфиденциальной информации. Также появляется риск проникновения во внутреннюю сеть компании.
Специалист советует никогда не подключать найденные флешки к компьютерам. Если устройство обнаружили в офисе, его нужно передать в ИТ- или ИБ-службу. Если флешку нашли на улице или в общественном месте, безопаснее всего просто избавиться от нее.
