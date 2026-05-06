В Медынском районе Калужской области прошла акция «Библионочь»

Она началась с семейного фестиваля «Культуры народов России».

Источник: Национальные проекты России

Акции «Библионочь» и «Библиосумерки» состоялись в модельной библиотеке Медынского района Калужской области в соответствии с целями национального проекта «Семья». Об этом сообщили в районной адмнистрации.

Тема мероприятия: «Единство народов — сила России». Библионочь началась с семейного фестиваля «Культуры народов России». Зрители увидели русский и армянский танцы, послушали стихи о родине на армянском языке, а также ознакомились с новым прочтением детской сказки «Колобок».

«Библионочь» продолжилась фотопутешествием по истории родного города. Участники акции увидели фотоснимки Н. В. Кушневского, жителя Медыни, который сохранял историю города с помощью своего фотоаппарата. Кроме того, у гостей была возможность продегустировать татарский кыстыбый, кабардино-балкарские хычины, удмуртские шаньги, бурятский сугудай, северную уху, традиционный русский рыбник и многие другие блюда.

Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.