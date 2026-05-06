В Таганроге в ДТП с мотоциклом пострадали три человека

Происшествие случилось накануне, 5 мая, в 19:40 в районе дома 2б по улице 4-я Линия. Предварительно, 51-летний водитель автомобиля Daewoo при повороте направо не уступила дорогу мотоциклу Enduro под управлением 29-летнего водителя. В результате столкновения водитель мотоцикла, его пассажир 39 лет и 15-летний пассажир получили различные травмы, их доставили в медицинские учреждения. Обстоятельства происшествия устанавливают специалисты.