Дон готовится к главному празднику страны — Дню Победы

9 Мая — священный праздник для всей России. В этот день страна вспоминает великий подвиг народа, разгромившего фашизм, и передаёт будущим поколениям важное наставление: только сплочённость и мужество способны сохранить мир и защитить Родину.
Ростовская область готовится к «празднику со слезами на глазах». Как в регионе будут поздравлять ветеранов и чтить память павших — в материале Rostov.aif.ru.
Окружить заботой.
Уроженец села Чалтырь Калуст Магоян 9 мая отмечает не только 81-ю годовщину Великой Победы, но и свой день рождения — ему исполняется 101 год. Он ушёл на фронт в марте 1943-го. В боях под Саур-Могилой был контужен. После служил в контрразведке, обезвреживал диверсантов. Калуст Христофорович прошёл нелёгкий путь от Самбекских высот до Берлина, победу встретил в Германии. После демобилизации он вернулся в родной Мясниковский район, где работал на разных предприятиях. Имеет боевые и трудовые награды, сегодня активно участвует в патриотическом воспитании.
Юные земляки постоянно приходят в гости к ветерану, помогают по хозяйству, а он угощает ребят чаем и рассказывает, какой ценой советскому народу досталась победа. В вековой юбилей Калусту Христофоровичу присвоили звание «Почётный гражданин Ростовской области».
По данным правительства региона, сегодня на донской земле проживают более пяти тыс. ветеранов Великой Отечественной войны, в том числе 92 фронтовика. В донской столице сегодня живут 36 участников ВОВ, а всего зарегистрировано 1280 ветеранов: труженики тыла, узники фашистских концлагерей, блокадники Ленинграда, вдовы погибших участников войны.
Как сообщал губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь, накануне 81-й годовщины Великой Победы почти 1,5 тыс. ветеранам помогли благоустроить придомовые территории. У четырёх тысяч человек специалисты обследовали социально-бытовые условия. Кроме того, организовано дополнительное медицинское обследование. Также все фронтовики получат региональную выплату к 9 Мая.
По словам управляющей Отделением Социального Фонда РФ по Ростовской области Светланы Жинкиной, ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, проживающие в Ростовской области, получили единовременные выплаты ко Дню Победы. Праздничные надбавки перечислили 168 дончанам.
«Сумма выплаты составляет 10 тыс. рублей. Отделение СФР назначило надбавку в автоматическом режиме. Ветераны получили её вместе с пенсией за апрель», — сообщила Светлана Жинкина Rostov.aif.ru.
Она добавила, что ветераны, живущие в Латвийской, Литовской и Эстонской Республиках, тоже получили единовременную выплату.
Бережно хранят память.
По доброй традиции накануне Дня Победы и в сам праздник артисты учреждений культуры выступают с мини-концертами под окнами ветеранов. Эмоции, которые испытывают дедушки и бабушки, поистине бесценны.
«Во многих дворах, где живут ветераны, пройдут “дворовые концерты” — чтобы наши герои смогли увидеть праздничные выступления рядом с домом, в уютной и тёплой обстановке. Поручил главам территорий подойти индивидуально к каждому ветерану — отнестись неформально, услышать, помочь, окружить заботой», — заявил Юрий Слюсарь.
Он добавил, что в донских городах и районах пройдёт свыше 1,5 тыс. мероприятий: концерты, книжные выставки, литературные вечера. Кроме того, более тысячи событий проведут онлайн.
Особое место займёт акция «Бессмертный полк». В этом году она пройдёт в ином формате: фото фронтовиков разместят на машинах и домах, а также опубликуют в соцсетях.
Как власти, так и неравнодушные дончане заботятся о памяти тех, кто не вернулся с полей сражений. Их имена навсегда вписаны в историю Победы. В регионе волонтёры и активисты проводят благоустройство мест, посвящённых героям Великой Отечественной войны. 29 тыс. человек вышли на субботники, чтобы привести в порядок более 1,7 тыс. памятных объектов: воинских захоронений, мемориалов, стел и монументов.
Праздник Победы будет жить, пока мы помним. А память, как и этот день, не имеет срока давности.