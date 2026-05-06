Дон готовится к главному празднику страны — Дню Победы

Уроженец села Чалтырь Калуст Магоян 9 мая отмечает не только 81-ю годовщину Великой Победы, но и свой день рождения — ему исполняется 101 год. Он ушёл на фронт в марте 1943-го. В боях под Саур-Могилой был контужен. После служил в контрразведке, обезвреживал диверсантов. Калуст Христофорович прошёл нелёгкий путь от Самбекских высот до Берлина, победу встретил в Германии. После демобилизации он вернулся в родной Мясниковский район, где работал на разных предприятиях. Имеет боевые и трудовые награды, сегодня активно участвует в патриотическом воспитании.