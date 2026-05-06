40 дней назад из жизни ушёл Олег Ефросинин

5 мая 2026 г. исполнилось 40 дней, как не стало выдающегося «шахматного композитора», постоянного автора статей «АиФ»—НП", яркого пропагандиста игры и общественного деятеля Олега Евгеньевича Ефросинина. Сегодня о выдающемся человеке вспоминают его коллеги.
«Много читал и всегда дарил книги».
Многократный чемпион Волгоградской области по заочному решению шахматных композиций Владимир Персиянов:
«Олег Ефросинин рос в офицерской семье. Он родился в Моршанске, в школу пошёл в Капустином Яре, окончил её в Волгограде. Его отец, фронтовик, оказал большое влияние на сыновей — оба хорошо учились, были культурными и начитанными. Такое воспитание Олег Евгеньевич пронёс через всю жизнь — ко всем обращался по имени-отчеству, был со всеми вежлив, аккуратно одевался, не любил “застолья”.
В семье Ефросининых была обширная библиотека, и Олег много читал. Он постоянно покупал новые книги, в первую очередь шахматные, но и много художественных. Награждение за конкурсы по шахматной композиции проводил с обязательным вручением шахматных книг из своей коллекции.
По примеру отца, военного инженера-механика, Олег Ефросинин поступил в Волгоградский политехнический институт и с дипломом инженера-механика начал работу на заводе «Баррикады» в конструкторском бюро. Здесь он подружился с известным мастером Александром Скачковым, который передал Ефросинину ведение шахматной рубрики в заводской многотиражке. Благодаря Олегу Евгеньевичу газета «Баррикады» несколько раз побеждала в российских смотрах шахматных отделов.
Олег Ефросинин очень уважал своего отца, воевавшего с 1943 года. Он предложил провести матч городов-героев с участием Москвы, Ленинграда, Тулы, Одессы, Киева, Минска, Волгограда. Последний такой турнир Ефросинин провёл в 2025 г. на свои средства — накопил с пенсии.
Учителем Олега Евгеньевича был Владимир Михайлович Арчаков. Благодаря ему Олег начал составлять многоходовые задачи ещё школьником. Олег Евгеньевич стал мастером ФИДЕ, получил звание международного судьи, неоднократно судил международные конкурсы по составлению задач.
Одних турниров по решению Олегу Евгеньевичу было недостаточно, поэтому он организовывал соревнования по заочному решению и составлению среди трёх команд области. В 2010 г. он задумал написать книгу о волгоградской шахматной композиции, и она была издана в 500 экземплярах при содействии администрации области. Потом эту брошюру получали от Олега Евгеньевича и волгоградцы, и иногородние любители композиции.
В 2010 г. Ефросинину удалось договориться с руководителем российской шахматной композиции Яковом Владимировым, международным гроссмейстером, чтобы поручить волгоградцам проведение командного чемпионата России. Он сам участвовал в команде Волгоградской области, а меня попросил стать главным арбитром.
А ещё он очень любил хорошую литературу, юмор и сатиру, устраивал весёлые розыгрыши. И с большим удовольствием трудился на даче, щедро раздавая соседям излишки урожая…".
«В композицию вложил всю душу».
Многократный чемпион Волгоградской области по очному решению шахматных композиций Александр Радченко:
«Я познакомился с Олегом Евгеньевичем в 1998 г. благодаря его шахматной рубрике, которая навсегда увлекла в удивительный мир шахматной композиции. Он стал моим наставником. Помню, как пришла от него книга В. Ф. Руденко “Преследование темы”, 1983 г. с письмом, в котором невероятно красивым почерком было написано: “Прочитай эту книгу — многое поймёшь”.
В 2011 г. у меня не получалось реализовать сложную идею в задаче на мат в 3 хода, но когда подключился Олег Евгеньевич с Сергеем Абраменко, то у нас получилась первоклассная задача, которая заняла первое место в командном чемпионате России и вошла в альбом ФИДЕ, в сборник лучших задач со всего мира. Вспоминаю, как благодаря его усилиям забурлили детские турниры по решению шахматных композиций сначала в Волгограде, а затем по всей России и за её пределами.
Этот мудрый, честный и бескорыстный человек вложил душу в шахматную композицию Волгоградской области".
«Заявки на участие пришли со всей страны».
Кандидат в мастера по шахматной композиции Сергей Солохин:
«В 2010-х годах Олег Евгеньевич начал привлекать меня к судейству ряда соревнований. Сначала это были очные, детские турниры. Затем доверил подготовку и судейство конкурсов решения в “АиФ”-НП». Ценнейший опыт я приобрёл, когда совместно с Олегом Евгеньевичем, международным арбитром ФИДЕ по шахматной композиции, мы провели в 2023 г. турниры-конкурсы «Сталинград-80». В итоге получился шахматный фестиваль с конкурсами составления, решения для взрослых и детей. Заявки на участие пришли со всей страны, а также из-за рубежа: из Венгрии, Сербии, Чехии. Именно благодаря опыту, невероятной эрудиции Олега Евгеньевича ещё на стадии подготовки заданий нам удалось достойно провести столь значимое соревнование".
«Боролся с чиновниками».
Тренер-преподаватель МБУ ДО СШ № 20, кандидат в мастера по шахматной композиции Сергей Абраменко:
«С шахматной композицией я познакомился в 1979 г. благодаря газете “Молодой ленинец”. Стал лауреатом конкурса газеты в 1983 г., а потом начал сам составлять задачи для конкурсов.
В 90-х гг. Российская шахматная федерация приняла новое Положение о шахматной композиции, по которому в личных первенствах области можно было получить разряды до кандидата в мастера. Олег Ефросинин сразу использовал это, начал проводить тренировочные турниры и областные первенства по составлению ШК, по результатам которых 16 волгоградских композиторов стали кандидатами в мастера.
Ещё в годы СССР волгоградцы стали выступать в командных соревнованиях, при умелом руководстве капитана команды Олега Ефросинина оказывались на верхних строчках таблицы, а в 2011 г. заняли второе место, уступив лишь команде подмосковных гроссмейстеров.
Олег Евгеньевич не забывал и об очных решателях, ежегодно направлял чемпионов области на личные чемпионаты СССР и России. В последние годы он сделал ставку на молодых, волоградцы сумели подготовить целую плеяду решателей высокого уровня. Максим Романов, Артем Тюрин, Александр Мошков, Кира Вышинская успешно выступали в первенствах ЮФО и России, а Данила Павлов при участии в международных соревнованиях получил звание международного гроссмейстера, имеет наивысший рейтинг в списке ФИДЕ.
Олег Евгеньевич хорошо понимал связь шахматной композиции с практической игрой, всеми силами боролся с московскими чиновниками, которые продвигали включение в соревнования задачи по кооперативным и обратным матам, по сказочным шахматам, которые отталкивают от шахматной композиции шахматистов-практиков. Он писал критические статьи, посылал письма в Федерацию шахмат, Министерство спорта России. Я полностью поддерживал его в этом. Очень жаль, что Олег Евгеньевич так рано покинул нас!".