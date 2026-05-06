В Ростовской области возможно полное отключение связи

В связи с проведением мероприятий, которые направлены на обеспечение безопасности жителей Ростовской области, возможно снижение качества услуг связи. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона в комментариях telegram-канала губернатора Юрия Слюсаря. Срок, до которого пройдут мероприятия, не уточняется.