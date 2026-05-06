В Ростовской области возможно полное отключение связи

В связи с проведением мероприятий, которые направлены на обеспечение безопасности жителей Ростовской области, возможно снижение качества услуг связи. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона в комментариях telegram-канала губернатора Юрия Слюсаря. Срок, до которого пройдут мероприятия, не уточняется.
Комментарий властей поступил в ответ на комментарий о том, что в Батайске отключили мобильную связь днем 5 мая. "Отмена временных ограничений будет осуществлена при отсутствии опасности жизнедеятельности жителей Ростовской области.
По решениям регулятора возможно полное отключение услуг связи, в том числе ограничение работы сервисов, включенных в «белый список», — отмечается в сообщении.