Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Более 77 тысяч человек встретили «Поезд Победы» на Горьковской железной дороге

Мемориальный состав посетил семь субъектов страны.

Источник: Комсомольская правда

Более 77 тысяч человек встретили «Поезд Победы» на Горьковской железной дороге. Мемориальный состав путешествовал по магистрали с 24 апреля по 4 мая. Теперь он возвращается в Нижний Новгород. Об этом сообщает пресс-служба Горьковской железной дороги — филиала ОАО «РЖД».

Напомним, «Поезд Победы» был сформирован в рамках празднования 81 годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Эшелон с двумя легендарными паровозами серии Л, украшали флаги, ветви ели и цветы. На шести платформах состава были установлены боевая машина «Катюша», пулемет «Максим», первый отечественный джип, танк Т-34 и другие выставочные образцы военной техники.

За свое путешествие в 2026 году состав посетил семь субъектов страны и сделал остановки на 29 станциях. На каждой из них были организованы торжественные митинги и праздничные концерты.

В столицу Приволжья «Поезд Победы» вернется 8 мая. В этот день нижегородцы смогут вновь увидеть состав и принять участие в торжественном митинге с возложением цветов к бронепоезду «Козьма Минин». Мероприятие пройдет у Центрального дворца культуры железнодорожников.