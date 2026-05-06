Полиция напоминает нижегородцам о правилах поведения в местах памяти

Кроме того, статьей 243.4 УК РФ предусмотрена ответственность за уничтожение либо повреждение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов, либо посвященных дням воинской славы России. За подобное деяние виновному может быть назначено наказание от штрафа до трех миллионов рублей до лишения свободы на пять лет.