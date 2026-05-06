Полиция напоминает нижегородцам о правилах поведения в местах памяти

В целях предупреждения возникновения неприятных ситуаций во время майских праздников, когда граждане массово посещают места памяти, полиция Нижегородской области призывает проявлять друг к другу максимальную корректность и уважение к сложившимся традициям.
Объясните юным членам семей и их друзьям основные правила и придерживайтесь их сами.
В местах памяти, у мемориалов, Вечного огня и вблизи них необходимо соблюдать тишину.
Недопустимо оставлять в памятных местах мусор. Ни в коем случае нельзя бросать в пламя Вечного огня посторонние предметы и вещества. Эти действия являются проявлением неуважения к памяти погибших.
Если вы стали свидетелем осквернения мест памяти или нарушения общественного порядка вблизи них, обязательно без промедления сообщите об этом в полицию по телефону «02» или «102» при наборе с мобильного.
Постарайтесь запомнить приметы правонарушителей и сообщить их сотрудникам ОВД.
«Под осквернением понимается совершение безнравственных, циничных и оскорбительных действий по отношению к скульптурным, архитектурным сооружениям, посвященным Великой Отечественной войне и другим историческим событиям, к местам захоронений», — разъясняет полиция Нижегородской области.
Осквернение мемориалов и Вечного огня является правонарушением. Подобные действия квалифицируются в соответствии со статьей 214 Уголовного кодекса Российской Федерации «Вандализм». Наказание за подобное преступление — от крупного штрафа до лишения свободы на срок до трех лет.
Кроме того, статьей 243.4 УК РФ предусмотрена ответственность за уничтожение либо повреждение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов, либо посвященных дням воинской славы России. За подобное деяние виновному может быть назначено наказание от штрафа до трех миллионов рублей до лишения свободы на пять лет.