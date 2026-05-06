Авиарейсы, принятые Нижним Новгородом, вылетели в аэропорты назначения

Все рейсы, принятые международным аэропортом Нижнего Новгорода имени В. П. Чкалова в качестве запасного, отправились в аэропорты назначения после снятия ограничений в воздушном пространстве Москвы. Об этом сообщает пресс-служба воздушной гавани.
«Всего было принято 15 рейсов, с пассажирами работали представители авиакомпаний. Пассажиры трех рейсов по решению авиакомпании отправились в аэропорт Шереметьево организованными трансферами на автобусах», — отмечается в сообщении.
Ранее мы писали, что нижегородский аэропорт принимает самолеты, следовавшие в Москву.