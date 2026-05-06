Как будут праздновать День Победы в Екатеринбурге — программа, перекрытия и запреты

В День Победы движение перекроют с 00:01 до 14:00 по проспекту Ленина (от Московской до Карла Либкнехта), Хохрякова (от Малышева до Ленина), Маршала Жукова (от Челюскинцев до Ленина), 8 Марта (от Малышева до Бориса Ельцина), Бориса Ельцина (от 8 Марта до Челюскинцев) и у Свердловского театра драмы. С 20:00 и до окончания праздничных мероприятий движение вновь ограничат.