Как будут праздновать День Победы в Екатеринбурге — программа, перекрытия и запреты

В Екатеринбурге 9 Мая пройдут памятные и тематические мероприятия, посвященные 81-летию Дня Победы в Великой Отечественной войне. ЕАН собрал в одном материале программу празднования 9 Мая.
Программа Дня Победы в центре Екатеринбурга:
- С 8:00 до 9:00 — акция «Память» на Широкореческом военно-мемориальном комплексе. Ежегодная церемония возложения цветов и венков к Вечному огню и плитам с именами солдат и офицеров, умерших в свердловских госпиталях.
- С 10:00 до 10:30 — парад на площади 1905 года. В нем примут участие пешие расчеты Екатеринбургского гарнизона. Техники в этом году на параде не будет.
- С 10:40 до 12:00 — шествие «Бессмертного полка» по проспекту Ленина. Участники акции пройдут с фотографиями близких, погибших в Великой отечественной войне и на СВО, от улицы Карла Либкнехта до Московской.
- С 11:00 до 15:00 — выставка ретроавтомобилей на улице Горького. В прошлые годы на выставке можно было увидеть грузовик военного времени с деревянной кабиной «Захар Иванович», а также бронеавтомобили и мотоциклы.
С 12:00 до 12:30 — акция «Вальс Победы» возле Капсулы времени. Участвуют Представители более 30 высших учебных заведений, школ, общественных организаций города исполнят красивый танец.
С 12:30 до 15:00 — концертная программа «Мы внуки твои, Победа!» на главной сцене в Историческом сквере. Артисты детских школ искусств порадуют зрителей своими выступлениями. Кто именно станет главным хедлайнером праздничного концерта, пока не известно.
- С 14:00 до 19:00 — кинотеатр под открытым небом на площади 1905 года. На большом экране пройдет трансляция парада Победы на Красной площади в Москве, затем зрителям покажут лучшие советские военные фильмы.
- С 17:00 до 22:00 — Вечерняя программа, гала-концерт «За Россию, за мою!» на главной сцене.
- Салют на День Победы пройдет с 22:00 до 22:30 над акваторией Городского пруда. Он традиционно завершит празднования Дня Победы.
Программа Дня Победы в ЦПКиО им. Маяковского:
- С 11:00 до 15:00 — городская молодежная патриотическая акция «По следам подвигов». Программа акции включает тематические мастер-классы, интерактивные площадки и лекции, посвященные истории Великой Отечественной войны.
- С 11:30 до 12:00 — встреча ветеранов у памятника воинам-разведчикам-мотоциклистам.
- 12:00 — на аллее Маяковского представят спектакль «Военные собаки».
11:00—16:00— на Свердловской детской железной дороге пройдут мастер-классы, шахматы, песни под гитару, деревянные и VR-игры. По путям будет курсировать легендарный танк-паровоз 1931 года. Подробная программа — по ссылке. 13:00—19:00— на Главной сцене представят музыкальную программу с участием хоровых ансамблей и оркестра Центрального военного округа.
- 13:00 — фронтовой концерт: музыкальные страницы «Дивизии чёрных ножей» (Лесная сцена).
- 14:00 — арт-проект «Бомонд».
12:00—17:00— военно-историческая выставка про быт уральских добровольцев и полевая кухня от клуба «Разведбат» на Радиальной аллее.
Перекрытия и запреты на продажу алкоголя
В День Победы движение перекроют с 00:01 до 14:00 по проспекту Ленина (от Московской до Карла Либкнехта), Хохрякова (от Малышева до Ленина), Маршала Жукова (от Челюскинцев до Ленина), 8 Марта (от Малышева до Бориса Ельцина), Бориса Ельцина (от 8 Марта до Челюскинцев) и у Свердловского театра драмы. С 20:00 и до окончания праздничных мероприятий движение вновь ограничат.
С 00:10 субботы до 05:00 воскресенья будет запрещено передвигаться на электросамокатах в периметре улиц Челюскинцев, Московской, Малышева, Карла Либкнехта, Николая Никонова и переулка Красного.
9 мая не допускается розничная продажа алкогольной продукции предприятиями торговли с 08:00 до 23:00 в границах улиц: Московской — Малышева — Карла Либкнехта — Николая Никонова — переулка Красного — Челюскинцев. С 12:00 до 17:00 спиртное не будут продавать на территории парка «Эльмашевский», на улице Старых Большевиков (от Энтузиастов до Баумана) и на Баумана (от дома № 23 до дома № 44).
Ограничения интернета
Источники ЕАН сообщили, что в Екатеринбурге 9 мая мобильный интернет будет работать с ограничениями. Такую информацию спустили представителям общепита, работающим в центре города. Позже банки начали уведомлять клиентов о возможных сбоях в работе приложений из-за ограничений в работе мобильного интернета с 5 по 9 мая. Екатеринбуржцам рекомендовано заранее запастись наличными средствами.