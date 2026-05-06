В День Победы на правобережье Красноярска будет курсировать тематический трамвай с атмосферой военного времени

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Ко Дню Победы в городе традиционно подготовили тематическую трамвайную платформу. Она выйдет на маршрут 9 мая и будет курсировать по улицам правого берега.

Источник: НИА Красноярск

Сейчас завершается оформление платформы. Внутри воссоздан фрагмент окопа, размещены элементы военной техники и вооружения. Водитель в день празднования 81-й годовщины Победы будет одет в военную форму, а движение трамвая будет сопровождаться песнями военных лет.

Праздничная платформа будет ездить в течение суток 9 мая по маршруту: «Красноярский рабочий — Мичурина — Щорса — 60 лет Октября — Матросова — Предмостная площадь», добавили в мэрии.