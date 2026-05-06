Виновник пожара на Есауловской петле заплатит больше 820 тысяч рублей

Виновник пожара на Есауловской петле должен будет заплатить не меньше 820 тысяч рублей за сожженный лес. Предварительный ущерб подсчитали в региональном министерстве природы. Сумма эта не окончательная, в итоговую еще включат расходы на тушение пожара, отмечают Gornovosti.ru. Сотрудники министерства сообщают, что важно было своевременно оценить последствия, пока пожарище не начало зарастать травой. Напомним, тайга в Маганском лесничестве, в районе Есауловской петли, загорелась 1 мая после выстрела туриста из сигнальной ракетницы. Огонь прошел 17 гектаров, из-за сложного рельефа с высокими скалистыми склонами десятки человек тушили его два дня. Поджигателя задержали сразу же.