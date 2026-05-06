Виновник пожара на Есауловской петле должен будет заплатить не меньше 820 тысяч рублей за сожженный лес. Предварительный ущерб подсчитали в региональном министерстве природы. Сумма эта не окончательная, в итоговую еще включат расходы на тушение пожара, отмечают Gornovosti.ru. Сотрудники министерства сообщают, что важно было своевременно оценить последствия, пока пожарище не начало зарастать травой. Напомним, тайга в Маганском лесничестве, в районе Есауловской петли, загорелась 1 мая после выстрела туриста из сигнальной ракетницы. Огонь прошел 17 гектаров, из-за сложного рельефа с высокими скалистыми склонами десятки человек тушили его два дня. Поджигателя задержали сразу же.
Виновник пожара на Есауловской петле заплатит больше 820 тысяч рублей
Виновник пожара на Есауловской петле должен будет заплатить не меньше 820 тысяч рублей за сожженный лес. Предварительный ущерб подсчитали в.