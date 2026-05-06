Стали известны самые распространенные схемы обмана россиян перед 9 Мая

Самыми распространенными схемами обмана россиян в преддверии 9 Мая стали «потерянные награды» и билеты на парад. Об этом рассказали в пресс-службе платформы «Мошеловка» Народного фронта.
Так, в рамках первой схемы аферисты звонят от имени волонтеров «Поискового движения России» и сообщают о найденой медали пропавшего без вести родственника.
— Для «подтверждения родства» просят перейти по ссылке на «архивный сайт» и ввести код из СМС, что влечет за собой кражу доступа к аккаунту «Госуслуг», — цитирует экспертов РИА Новости.
Кроме того, ветеранов часто обманывают с «билетами на парад». Россиянам звонит «социальный работник», который предлагает льготный билет на трибуны за «символический организационный взнос».
Участились и случаи обмана с «единовременными выплатами ветеранам». Жертвам поступает звонок от «Соцфонда», в котором просят назвать код из СМС.
Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш также сообщил, что в России участились случаи мошенничества с так называемыми ошибочными переводами.