Производитель автомобилей Volga выиграл суды за права на товарные знаки

В арбитражных инстанциях были рассмотрены иски, поданные АО «Производство легковых автомобилей», сообщили в «Коммерсантъ».
Эта компания намеревается начать выпуск транспортных средств под маркой Volga в Нижнем Новгороде. Иски были направлены против индивидуальных предпринимателей и юридических лиц из Московской и Ростовской областей, с требованиями о возмещении ущерба за несанкционированное использование товарных знаков.
Кроме того, два других иска, инициированных против организаций из Москвы и Владимира, находятся на стадии рассмотрения. Согласно данным судебных реестров, это первые и единственные судебные разбирательства, инициированные акционерным обществом, и все они связаны с защитой его интеллектуальной собственности.
Так, арбитражный суд Московской области вынес решение по иску указанной компании, обязав предпринимателя Кирилла Савкина выплатить истцу 20 тысяч рублей. Основанием послужило нарушение исключительных прав на использование товарных знаков «Волга» и Volga, начертанных различными шрифтами.
В свою очередь, ростовская компания ООО «Кемомайл» была обязана судом выплатить истцу 10 тысяч рублей. Причиной стало распространение через онлайн-площадку шильдика стоимостью 388 рублей. В решении суда отмечается, что при изготовлении этой продукции также был использован товарный знак истца без соответствующего разрешения.
Помимо этого, представители АО «Производство легковых автомобилей» заявили требование о взыскании с владимирского ООО «Интерсильверлайн» 56,3 тысячи рублей в качестве компенсации за использование изображений с названием марки автомобиля. Еще один иск, на сумму 372 тысячи рублей, подан против московского ООО «Хронолюкс» за нарушение исключительных прав на товарный знак. Эти дела будут рассмотрены судами в мае и июле текущего года.
