После нападений на школы власти решили ограничить опасный контент для детей

Российские власти начали прорабатывать механизм ограничения материалов о нападениях на школы и сценах насилия с участием детей в региональных СМИ и соцсетях. Такая мера вошла в план по профилактике негативных явлений в детской и молодежной среде.
Речь идет о создании системы межведомственного взаимодействия, которая позволит оперативно ограничивать распространение подобных публикаций и сообщений в популярных интернет-сообществах. Работой над механизмом займутся Минпросвещения, МВД, Росмолодежь, Росгвардия и региональные органы власти в сфере образования. Также к проекту подключат филиалы Центра изучения и сетевого мониторинга молодежной среды.
После завершения работы ведомства должны будут представить доклад в правительство. Решение начали прорабатывать после серии происшествий в российских школах в начале февраля.
4 февраля ученица восьмого класса устроила нападение в школе, бросив в кабинет горящую тряпку и ударив нескольких детей предметом, похожим на молоток. Пострадали как минимум пять школьников и учитель.
За день до этого девятиклассник устроил стрельбу из страйкбольного автомата в гимназии № 16 в Уфе. Он выстрелил в учителя и нескольких одноклассников, а также взорвал петарду.
После этих случаев министр просвещения Сергей Кравцов заявлял, что школы формально соблюдали рекомендации по организации образовательного и воспитательного процесса.
