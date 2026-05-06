Россиянам рассказали, чем может грозить найденная на улице флешка

Аферисты разбрасывают флешки с вредоносным ПО у офисов, в лифтах и на парковках бизнес-центров России, чтобы взломать компьютеры и проникнуть в инфраструктуру компаний. Об этом рассказала ведущий эксперт по информационной безопасности MWS Cloud Илона Кокова. Свое мнение она выразила в беседе с РИА Новости.
«Флешки разбрасывают намеренно — у офисов, в лифтах или на парковках бизнес-центров. В экспериментах ИБ больше половины людей подключают найденные флешки к своим устройствам. И этого достаточно, чтобы попасть в инфраструктуру без взломов и сложных техник», — эксперт поделилась с россиянами, чем может грозить найденная на улице флешка.
