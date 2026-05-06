Секс-скандал в крупном банке набирает обороты: прокуратура начала собственную проверку

Прокуратура США инициировала проверку по громкому иску бывшего сотрудника JPMorgan Чираю Раны, который обвиняет женщину-руководителя в сексуальном насилии и принуждении к рабству. Как сообщает Daily Mail со ссылкой на источники в правоохранительных органах, уголовное дело пока не было возбуждено из-за недостатка улик.
35-летний Рана заявил в суде, что исполнительный директор Лорна Хайдини принуждала его к сексу и оскорбляла на расовой почве. Жертва также утверждает, что начальница накачивала его наркотиками. Хайдини через адвоката полностью отвергла все обвинения. Сам JPMorgan подчеркнул, что внутренняя проверка не нашла доказательств и назвал претензии Раны безосновательными.
Позже истец предоставил новые материалы, заявив, что у него развилось посттравматическое расстройство. Он также сообщил, что прокуратура Манхэттена якобы ведет следствие. Однако источники Daily Mail уточнили, что дело быстро закрыли из-за отсутствия состава преступления, а психолога мужчине назначили уже после прекращения проверки для моральной поддержки.
Позднее адвокат Раны Дэниел Кайзер признал, что 4 мая 2026 года его клиент получил уведомление о закрытии расследования от окружного прокурора. Инсайдеры самого банка заявили, что история истца начала разваливаться, выразив сочувствие пострадавшей менеджеру. В качестве доказательств в сети нашли старый вопрос на юридическом форуме, где похожие обвинения выдвигались против мужчины из другой компании — Morgan Stanley.
Напомним, что по версии потерпевшего, начальница подмешивала ему в напитки наркотики и виагру. Женщина якобы угрожала ему увольнением в случае непослушания. Она называла его «коричневым мальчиком».