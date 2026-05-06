На воронежских дорогах началось обновление разметки

В столице Черноземья продолжаются работы по обновлению разметки. Ее наносят преимущественно ночью, чтобы не доставлять неудобства горожанам.
В подготовительный период входит демаркирование старых линий, где толщина материала близится уже к максимально допустимым нормативным значениям. После наступления тепла и при отсутствии осадков подрядчики приступили к нанесению самой разметки. Благоприятные погодные условия являются важными для обеспечения максимального сцепления материала с поверхностью дорог.
Мэр Воронежа Сергей Петрин рассказал о порядке работ:
— В первую очередь бригады вышли на центральные магистрали и улицы с наиболее интенсивным движением, а после — на второстепенные. Там, где запланирован ремонт, разметку обновим после его выполнения.