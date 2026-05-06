В Хабаровске «Бессмертный полк» запоёт «Катюшу» и «День Победы»

В Хабаровске во время шествия «Бессмертного полка» 9 мая впервые организуют живое музыкальное сопровождение колонны — участники смогут петь песни военных лет вместе с профессиональными исполнителями, — сообщает hab.aif.ru.
«Песни военных лет будут звучать во время шествия и исполняться совместно участниками и музыкантами. Это решение поддержано на федеральном уровне, и оно позволяет сохранить живое звучание этих произведений в общем строю», — отметил председатель Хабаровской городской Думы, член центрального штаба движения «Бессмертный полк России» Андрей Белоглазов.
Решение приняли после прошлогоднего опыта: тогда колонна местами двигалась в тишине, и участники отмечали, что не хватает общего звучания. В этом году организаторы решили изменить атмосферу шествия — по ходу движения колонну будут сопровождать музыканты из учреждений культуры, которые зададут тон и помогут людям подхватывать знакомые песни.
Отдельно запланировано общее исполнение двух самых узнаваемых композиций — «Катюши» и «Дня Победы». Организаторы рассчитывают, что тысячи людей смогут спеть их одновременно, в одном ритме.
«Репертуар опубликуем заранее, чтобы люди могли взять с собой шпаргалки с текстами. Даже если кто-то подзабыл слова, это не помешает петь вместе», — отметил вице-губернатор Хабаровского края Сергей Кузнецов.
Шествие традиционно пройдёт по центральным улицам города. Сбор начнётся в 9:30 в районе улицы Карла Маркса у двух львов, после военного парада колонна проследует по Муравьёва-Амурского до площади Славы. В прошлом году участие приняли около 50 тысяч человек, в этом году ожидается не меньше.