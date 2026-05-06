Администрация Дзержинска прокомментировала провал около Шуховской башни

В районе Шуховской башни в Дзержинске из-за паводка частично обрушилась набережная. Городская администрация рассказала в соцсетях, какие работы проведут в ближайшее время для устранения провала.
Напомним, что в конце апреля бетонные укрепления набережной около Шуховской башни обрушились в результате высокого уровня паводковых вод. К счастью, никто не пострадал.
По информации МЧС, разлив реки спровоцировал эрозию грунта и повреждение защитных сооружений. Для обеспечения безопасности территорию оградили предупреждающими конструкциями и установили информационные щиты.
Сотрудники администрации Дзержинска совместно со специалистами «Нижновэнерго» контролируют ситуацию. После окончательного спада воды и прекращения оползней на участке организуют детальное инженерное обследование. По его итогам определят перечень и сроки необходимых работ по восстановлению.
