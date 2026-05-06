Поиск Яндекса
Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Администрация Дзержинска прокомментировала провал около Шуховской башни

Детальное инженерное обследование организуют после спада воды и прекращения оползней.

Источник: Нижегородская правда

В районе Шуховской башни в Дзержинске из-за паводка частично обрушилась набережная. Городская администрация рассказала в соцсетях, какие работы проведут в ближайшее время для устранения провала.

Напомним, что в конце апреля бетонные укрепления набережной около Шуховской башни обрушились в результате высокого уровня паводковых вод. К счастью, никто не пострадал.

По информации МЧС, разлив реки спровоцировал эрозию грунта и повреждение защитных сооружений. Для обеспечения безопасности территорию оградили предупреждающими конструкциями и установили информационные щиты.

Сотрудники администрации Дзержинска совместно со специалистами «Нижновэнерго» контролируют ситуацию. После окончательного спада воды и прекращения оползней на участке организуют детальное инженерное обследование. По его итогам определят перечень и сроки необходимых работ по восстановлению.

Ранее на сайте pravda-nn.ru рассказали о ликвидации последствий паводка на Ново-Стригинском кладбище в Нижнем Новгороде.

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше