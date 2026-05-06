Праздники для ветеранов и тружеников тыла прошли в Хабаровске

Праздник накануне Дня Победы организовали для жителей Специальных домов ветеранов, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Перед ветеранами и тружениками тыла выступили военно-духовой оркестр Хабаровского пограничного института ФСБ России, Ансамбль песни и пляски Пограничного управления ФСБ России по Хабаровскому краю и ЕАО, Ансамбль песни и пляски Восточного военного округа, военный оркестр штаба ВВО, ученики Волочаевского лицея.
В гости к жителям Домов ветеранов пришли представители правительства Хабаровского края, администрации города Хабаровска, представители советов ветеранов, вузов, участники специальной военной операции.
Теплые слова прозвучали в адрес ветеранов и тружеников тыла. Министр социальной защиты Хабаровского края Александр Дорофеев поблагодарил их за боевые заслуги и тяжелый труд ради приближения Победы в Великой Отечественной войне.
— Не менее важно и то, что вся страна сегодня сплотилась ради общей цели. Жители Хабаровского края активно участвуют в поддержке наших воинов, выполняющих задачи по защите государственных границ на западных рубежах. И сегодняшнее мероприятие передает атмосферу патриотизма и глубокого уважения к тем, кто защищал и продолжает защищать нашу Родину, — отметил Александр Дорофеев.
В Домах ветеранов прошли праздничные концерты с участием творческих коллективов Хабаровска, военных ансамблей и оркестров.
Во время встречи за чашкой чая герои серебряного возраста общались с героями спецоперации — представителями Ассоциации участников СВО и программы «Герои Vостока».