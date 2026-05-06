Точный прогноз погоды на 9 мая озвучили волгоградские синоптики

Традиционно капризная весной погода преподнесла очередной сюрприз, опровергнув все прогнозы синоптиков на майские праздники.
Вместо холодов и непогоды в День Победы волгоградцев ожидает летний зной.
Уже в четверг, 7 мая, столбик термометра поднимется днём до 25…27º в Волгограде, до 22…27º в районах области, а на юге региона — до 29º. Ожидается небольшой дождь.
В пятницу также обещают кратковременные осадки и потеплеет ещё на пару градусов.
В субботу, 9 мая, днем в Волгограде ожидается 28…30º, в среднем по области 23…28º, а в отдельных районах до 32º. Небольшой дождь не помешает отправиться волгоградцам на шашлыки.