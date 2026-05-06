Школа креативных индустрий появится в Арзамасе

Еще одна Школа креативных индустрий появится в Нижегородской области. Она будет создана на базе детской художественной школы им. А. В. Ступина в Арзамасе, сообщила министр культуры региона Наталья Суханова в своем канале в мессенджере МАХ.
«Буквально на днях стали известны результаты отбора Минкультуры России, по итогам которого наш регион получит субсидию из федерального бюджета на создание Школы. ШКИ станет первой в Нижегородской области, расположенной не в столице региона, а в муниципалитете. Общий объем финансирования на ее создание составит более 75 млн рублей», — рассказала министр.
Учреждение займет трехэтажное здание на улице Калинина (13 «А»). После ремонта помещений и оснащения современным оборудованием там смогут заниматься более 200 ребят. Они будут получать навыки по шести направлениям: звукорежиссура, современная электронная музыка, фото- и видеопроизводство, анимация и 3D-графика, дизайн и интерактивные цифровые технологии.
По словам Сухановой, потребность в таком учреждении дополнительного образования достаточно высока. Детская художественная школа имени Ступина существует уже более 75 лет: за это время она подготовила тысячи выпускников, которые стали профессиональными художниками, дизайнерами и преподавателями.
«Современные креативные направления станут хорошим дополнением классической программы. Поздравляю коллег из Арзамаса и благодарю Минкультуры России за поддержку нашей заявки», — добавила министр культуры.
