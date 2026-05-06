Мария Погребняк честно высказалась о воспитании сыновей

Светская львица и мать четырех сыновей Мария Погребняк в беседе с Teleprogramma.org рассказала, каких правил она придерживается в воспитании своих детей.
Собеседница издания поделилась, что она не разрешает сыновьям ночные возвращения домой. Она обратила внимание на то, что ее старшему сыну Артему уже 20 лет, и он может остаться со своими друзьями, но он обязательно должен предупредить об этом мать. При этом Погребняк указала, что двум другим сыновьям, Павлу и Алексею, — 15 и 17 лет, и даже речи не может идти о том, чтобы они приходили домой после полуночи.
«Я считаю, что это правильно. Пока дети несовершеннолетние и живут в семье, они должны уважать ее правила», — утверждает светская львица.
По словам Погребняк, у них в семье есть ряд своих правил, а именно то, что они ужинают вместе, приходят домой до полуночи, делают уроки, приносят хорошие оценки и впитывают в себя самое лучшее, чтобы потом создать семью. Собеседница издания добавила, что парни — будущие главы семьи, и они должны знать, что такое ответственность.
