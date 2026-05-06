Под Волгоградом прощаются с погибшим на рыбалке бизнесменом Назаровым

В Светлоярском районе Волгоградской области через несколько минут начнется прощание с бизнесменом, известным строителем в регионе Александром Назаровым. Десятки лет жизни он посвятил работе в строительной сфере региона, реализовал крупные проекты по производству стройматериалов, возвел множество жилых комплексов и коммерческих объектов в Волгограде, возглавлял Союз строителей. Александр Назаров погиб при крушении лодки во время шторма на Волге, возвращаясь с рыбалки. Это было 24 апреля, его тело искали в реке больше недели.