Открытие скакового сезона в Ростове назначено на 24 мая

По вердикту Октябрьского районного суда Краснодара ипподром в донской столице вернули в собственность государства. Решение вынесли по иску Генеральной Прокуратуры РФ о национализации активов бывших должностных лиц.
Как на ситуацию отреагировали конники и владелец объекта, узнал Rostov.aif.ru.
Огромный комплекс.
Ростовский ипподром — это огромный комплекс, куда входят стадион со скаковыми дорожками, 65 административных и промышленных зданий площадью 19,5 тыс. кв. метров, коммунальная инфраструктура и 27 га земель в центре города.
Суд установил, что в 2000 году столь лакомым активом решил завладеть основатель одного из агрохолдингов. Задействовав коррупционные связи с крупными чиновниками, он добился, что предприятие намеренно обанкротили, а затем продали ему за 7,5 млн рублей (при реальной стоимости объекта 2 млрд рублей). Позже землю площадью 27 га незаконно отдали предпринимателю за 48 млн вместо 1,8 млрд рублей.
Новый владелец развивать ипподром не стал. Вместо этого он использовал имущество как залог для кредитов на свои другие проекты.
Суд признал все эти действия незаконным обогащением и актами коррупции, угрожающими стабильности и безопасности общества. Незаконно приватизированный ипподром постановили вернуть в собственность государства.
Добавим, что нынешний владелец утверждает, что актив приобрёл на законных основаниях и намерен обжаловать решение суда.
«Казак без коня — не казак».
Представитель конников Дона Надежда Зубкова:
— Это всегда было традицией на Дону: казак без коня — не казак. Уже разработана стратегия развития коневодства Ростовской области, что позволяет нам воссоздать популяризацию наших донских пород лошадей, а также сформировать разные программы, делающие конный спорт популярным и доступным. Начнём с малого: проведём открытие скакового сезона 24 мая. Надеемся, всё сложится удачно.