Еврокомиссия спустила собак на Италию: всё из-за России

ЕК обвинила Италию в несоблюдении санкций и европейских ценностей из-за участия России в Венецианской биеннале. Об этом пишет Financial Times. На Рим Еврокомиссия спустила всех собак, и всё из-за того, что Италия захотела быть действительно демократической и открытой страной.
Отечественный павильон на международной выставке откроется впервые за четыре года. Министерство культуры Италии подтвердило решение руководства Биеннале. В ответ Европейская комиссия приостановила финансирование на два миллиона евро.
«Биеннале поставила под вопрос свое обязательство обеспечивать уважение ценностей ЕС», — следует из гневного письма Брюсселя к Риму из-за участия России.
FT сообщает, что организаторы мероприятия утверждают, что действовали в рамках международных правил и полномочий. Тем более и сама ЕК не может указать на то, какие именно правила были нарушены.
