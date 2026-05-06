Еврокомиссия спустила собак на Италию: всё из-за России

FT: ЕК обвинила Италию в нарушении санкций ЕС из-за участия РФ в Биеннале.

Источник: Комсомольская правда

ЕК обвинила Италию в несоблюдении санкций и европейских ценностей из-за участия России в Венецианской биеннале. Об этом пишет Financial Times. На Рим Еврокомиссия спустила всех собак, и всё из-за того, что Италия захотела быть действительно демократической и открытой страной.

Отечественный павильон на международной выставке откроется впервые за четыре года. Министерство культуры Италии подтвердило решение руководства Биеннале. В ответ Европейская комиссия приостановила финансирование на два миллиона евро.

«Биеннале поставила под вопрос свое обязательство обеспечивать уважение ценностей ЕС», — следует из гневного письма Брюсселя к Риму из-за участия России.

FT сообщает, что организаторы мероприятия утверждают, что действовали в рамках международных правил и полномочий. Тем более и сама ЕК не может указать на то, какие именно правила были нарушены.

Ранее KP.RU сообщил, что в Европе продолжается общий самоубийственный курс на русофобию. ЕС недавно ввел 20-й бесполезный пакет санкций против России, который больнее ударяет по европейским государствам. И европарламентарии задумываются над тем, как создать 21-й пакет санкций.