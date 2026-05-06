Красноярцам назвали дату запуска городских фонтанов

В Красноярске сезон работы фонтанов стартует 9 мая с 08:00. Из 30 сооружений, которые обслуживаются из бюджета города, запустят 26. Об этом сообщили в мэрии.
Сейчас специалисты завершают последние приготовления — ведут тестовые запуски, проверяют водные фигуры, насосы, подводную подсветку и фонари, работу оборудования и музыкальной аппаратуры.
По традиции, 9 мая, в первый день сезона, светомузыкальный фонтан на Театральной площади будет работать в режиме шоу под песни военных лет. Оно начнется в 21:00 и будет идти до 22:00. В остальное время в режиме шоу фонтан будет с 21:00 до 22:00 по пятницам, субботам и в праздничные дни.
Светомузыкальное шоу на фонтане в парке за ДК имени 1 Мая можно будет увидеть ежедневно с 13:00 до 14:00, с 18 до 19:00 и с 21:00 до 22:00.
График работы городских фонтанов размещен на сайте администрации.
На ремонте этим летом будут фонтаны «Гейзеры» на Копылова и фонтан на площади перед Культурным центром на Высотной. Также работы продолжаются на фонтане «Реки Сибири» на Театральной площади. А фонтан «Икар» в сквере Космонавтов ждет капремонта, который пройдет одновременно с обновлением всего сквера. Обновить в этом сезоне планируется еще два фонтана — возле здания суда на пр. Мира и в сквере на ул. 26 Бакинских Комиссаров, но так как объем работ здесь небольшой, фонтаны запустят, а на время ремонта отключат.
В мэрии отметили, что городские фонтаны являются визитной карточкой Красноярска и напомнили горожанам о бережном отношении к ним и соблюдении правил безопасности:
«В фонтанах запрещено купаться, поскольку это может обернуться серьезными травмами. В сооружениях есть острые элементы, а также электрическое кабельное оборудование. Кроме того, вода в чашах далека от питьевого качества, ведь она меняется максимум один раз в неделю, а до этого циркулирует по кругу. В фонтаны запрещено бросать мусор, палки и камни, выливать краски и бытовую химию — это может вывести их из строя. За порчу городского имущества предусмотрены штрафы, а в отдельных случаях и уголовная ответственность».
