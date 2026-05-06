Красноярцам назвали дату запуска городских фонтанов

На ремонте этим летом будут фонтаны «Гейзеры» на Копылова и фонтан на площади перед Культурным центром на Высотной. Также работы продолжаются на фонтане «Реки Сибири» на Театральной площади. А фонтан «Икар» в сквере Космонавтов ждет капремонта, который пройдет одновременно с обновлением всего сквера. Обновить в этом сезоне планируется еще два фонтана — возле здания суда на пр. Мира и в сквере на ул. 26 Бакинских Комиссаров, но так как объем работ здесь небольшой, фонтаны запустят, а на время ремонта отключат.