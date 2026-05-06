Поиск Яндекса
Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Два авиарейса задерживаются в Волгограде более чем на семь часов

Более чем на семь часов в Волгограде задерживается прибытие самолета из Казани. Многочасовая.

Более чем на семь часов в Волгограде задерживается прибытие самолета из Казани. Многочасовая заминка возникла и на рейсе до Калининграда.

Приземлиться в Гумраке самолет авиакомпании IKAR планировал сегодня в 10:40. Однако в будничное расписание пришлось внести коррективы. Летящие из Казани пассажиры прибудут в Волгоград только в 17:50.

Длительную паузу выдерживает и рейс до Калининграда. Вместо 11:40 борт отправится в аэропорт Храброво в 18:45.

Напомним, что с массовыми задержками самолетов на фоне объявляемого в регионе режима беспилотной опасности волгоградцы столкнулись в начале недели. Из-за временного закрытия авиагавани своей очереди на вылет и прилет некоторые пассажиры ждали более 22 часов.

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше