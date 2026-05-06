В Сочи студенты расписали стены на территории санатория «Адлеркурорт»

Студенты Сочинского института РУДН сделали художественную роспись стен на территории санатория «Адлеркурорт». Проведение таких мероприятий отвечает задачам национального проекта «Молодёжь и дети», сообщили в администрации Сочи.
Ребята создали две монументальные работы: панно на морскую тематику и изображение кота Ученого. Сначала студенты подготовили около 40 эскизов, вдохновленных морем, волнами и южным колоритом. Росписью занимались студенты отделения СПО Сочинского института РУДН под руководством преподавателей. В прошлом году они уже проявили себя в масштабном проекте на бальнеологическом курорте «Мацеста». Там студенты-дизайнеры выполнили роспись, посвященную легендам и лечебным традициям.
«В Сочи молодежь развивается не только в учебе и науке, но также в творчестве и спорте, проявляет себя в социальных проектах. Это не первый подобный проект: в прошлом году студенты специальности выполнили художественную роспись стен административного здания Бальнеологического курорта “Мацеста”. Такие инициативы — реальный вклад нашей молодежи в развитие городской среды и подготовку курорта к новому сезону», — отметил начальник управления молодежной политики администрации города Сочи Сергей Черемшанов.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.