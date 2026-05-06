МЧС предупредило белорусов о деформации асфальта и рельсов, вероятности ДТП и риске пожаров из-за жары +31 и ветра 20 м/с

В Министерстве по чрезвычайным ситуациям предупредили белорусов о деформации асфальта и рельсов, вероятности ДТП и риске пожаров из-за резкой жары до +31 в Беларуси в начале мая.
Накануне Белгидромет сообщил, что антициклон «Винфрид» принесет в Беларусь жару до +30.
В МЧС подчеркнули, что во многих районах по югу республики 6 мая максимальные температуры достигнут +30, а местами и +31 градуса. При этом по северо-западной половине страны пройдут кратковременные дожди и грозы. Ветер будет неустойчивым от 4 — 9 метров в секунду до 14 метров в секунду, а местами — сильный порывистый — 15 — 20 метров в секунду.
Из-за жары резко возрастут риски повреждения или обрыва линий связи и электропередач, могут отключаться электроподстанции и подача электроэнергии в населенные пункты. Есть опасности деформации асфальтового покрытия, увеличения числа ДТП, аварий на железнодорожном транспорте из-за деформации рельсов. Также экстремальная жара грозит пожарами в экосистемах, риском распространения огня на населенные пункты, линии ЛЭП и связи.
Также из-за жары МЧС предупредило белорусов о рисках тепловых ударов, увеличении заболеваемости инфекционными и паразитарными болезнями, обострением сердечно-сосудистых болезней и так далее.
А ранее синоптик Дмитрий Рябов сказал, что будет с погодой в Беларуси после резкой жары в первые дни мая: ждет резкий откат от +27 до 0.
