В воронежских детсадах выросла плата

С 20 апреля содержание ребенка в муниципальном детском саду стало дороже. Об этом сообщили в мэрии Воронежа. Индексация составит 4% (или 176 рублей для групп полного дня) от действовавшей ранее суммы.
Теперь за месяц родителям придется платить:
• 4586 ₽ при пребывании ребенка в течение полного дня (12 часов); • 3439 ₽ за ребенка, посещающего группу сокращенного дня (8−10-часового пребывания); • 4815 ₽ за ребенка, посещающего группу круглосуточного пребывания (24 часа); • 1147 ₽ для ребенка, посещающего группу, функционирующую в режиме кратковременного пребывания (до 5 часов в день).
При этом окончательная плата будет зависеть от фактического количества дней посещений в месяц.
Повышение платы в мэрии объяснили необходимостью сохранить качественное питание воспитанников в соответствии с нормами и ассортиментом, установленными СанПиН, в условиях инфляции. Кроме того, денежные средства направляются на закупку необходимых хозяйственно-бытовых принадлежностей для обслуживания детей (моющих, дезинфицирующих средств, посуды, инвентаря и т.д.).