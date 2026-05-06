В Мотовилихе отключили электроснабжение после столкновения грузовика с ЛЭП

Энергетики пермского филиала «Россети Урал» устранили технологическое нарушение в распределительной сети из-за повреждения опоры линии электропередачи (ЛЭП) грузовиком. Как сообщает пресс-служба организации, водитель грузового автомобиля не справился с управлением. В результате без электроснабжения оказались потребители по Мостовой и Бузинской улицам в микрорайоне Вышка I. В течение нескольких часов электроснабжение жителей было полностью восстановлено.