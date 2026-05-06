Глава волгоградского следкома отчитался об итогах работы перед Бастрыкиным

Бастрыкин отметил положительные изменения в криминогенной обстановке. Количество зарегистрированных преступлений снизилось на четверть, составив 38,5 тысяч. Также на 21% стало меньше убийств и покушений на убийство. Раскрываемость тяжких и особо тяжких преступлений в округе достигла 68%, что превышает средний показатель по России. В этом году удалось раскрыть все случаи причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть, а также все изнасилования. За первый квартал следователи СК России направили в суд 2 376 дел в ЮФО.