Восемь человек погибли и 40 пострадали при пожаре в торговом центре в Иране

Причину пожара в ТЦ в Иране на данный момент не установили.

Источник: Комсомольская правда

Трагедия произошла в иранском городе Андишех, который находится недалеко от Тегерана. По данным управления по чрезвычайным ситуациям столицы, жертвами огня стали восемь человек, ещё сорок граждан получили травмы различной степени тяжести. Об этом пишет AP News.

Возгорание случилось в местном торговом центре «Аргаван». На данный момент специалисты ещё не установили точную причину пожара. Государственное телевидение Ирана IRIB сообщило, что власти уже начали проводить тщательное расследование всех обстоятельств случившегося.

На кадрах видна напряжённая работа пожарных расчётов. Спасатели пытаются сдержать пламя, в то время как над многоэтажным зданием поднимаются густые клубы чёрного дыма. По предварительным данным, нет никаких признаков того, что этот пожар связан с военными действиями.

Отметим, что это не единственное происшествие с огнём в Иране за последнее время. Ранее в порту Дейер на юге страны загорелись несколько судов. Как сообщает агентство Mehr, огонь тогда охватил четыре лодки, причём одна из них почти полностью потушена.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше