На улице рядом с зоопарком в Калининграде завершают ремонт тротуара

Как передаёт корреспондент Калининград.Ru, подрядчик отремонтировал тротуар на участке от пересечения с Брамса до Грекова. Там уложили покрытие из плитки разных цветов и формы: брусчатки, квадратной и прямоугольной, а также в виде жёлтых ромбов. На тротуаре установили бетонные полусферы и оградительные столбики.