На улице рядом с зоопарком в Калининграде завершают ремонт тротуара

Рядом с зоопарком в Калининграде завершают ремонт тротуара. Специалисты привели в порядок пешеходные дорожки на улице Носова.
Как передаёт корреспондент Калининград.Ru, подрядчик отремонтировал тротуар на участке от пересечения с Брамса до Грекова. Там уложили покрытие из плитки разных цветов и формы: брусчатки, квадратной и прямоугольной, а также в виде жёлтых ромбов. На тротуаре установили бетонные полусферы и оградительные столбики.
Работы выполняет ООО «Мосинжиниринг» за 20,2 миллиона рублей. Компания также занималась ремонтом тротуара на других улицах Калининграда. Среди них — Красная, Чайковского и Карла Маркса.
Программу по ремонту тротуаров в Калининграде запустили в 2023 году. За это время в городе привели в порядок около ста объектов. В 2026 году в Калининграде планируют отремонтировать 41 тротуар.