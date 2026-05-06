Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

До 35 выросло число пострадавших в результате атаки ВСУ на Чебоксары

До 35 выросло число пострадавших в результате атаки Украины на Чебоксары, из них 11 остаются в больнице, сообщил Минздрав Чувашии. Два человека в результате трагедии скончались.

Источник: Life.ru

«В медицинских организациях республики остаются 11 человек, трое из них — в тяжелом состоянии, остальные пострадавшие получают необходимую помощь и находятся под динамическим наблюдением специалистов в амбулаторных условиях», — говорится в сообщении.

Украинские дроны и ракеты атаковали Чебоксары в ночь на 5 мая. По последним данным, в результате атаки погибли два человека, повреждены 28 многоквартирных домов, в которых проживает 8,5 тысяч человек. В Чувашии введён режим ЧС регионального характера. СК возбудил дело о теракте.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.