Россияне назвали самые неравные по стилю пары в литературе

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Персонажи Александра Пушкина Евгений Онегин и Татьяна Ларина, а также булгаковские Мастер и Маргарита стали самыми яркими примерами литературных пар, в которых проявляется swag gap — разрыв в стиле между партнерами, следует из результатов совместного опроса дейтинг-сервиса «VK Знакомства» и книжного сервиса «Литрес», которые есть в распоряжении РИА Новости.
Аналитики сервисов с помощью онлайн-опроса, в котором приняли участие 2,5 тысячи россиян из разных регионов России, выяснили, сталкивались ли респонденты в жизни и в литературе с явлением, которое описывает набирающее популярность в соцсетях выражение swag gap («разрыв в стиле» — англ.), — с разницей между партнёрами в социальном и культурном капитале, отличиями в образе жизни, стиле, увлечениях и интересах.
«Самым ярким примером литературной пары, чьи отношения разрушил swag gap, опрошенные назвали Евгения Онегина и Татьяну Ларину (14%) из романа А. С. Пушкина», — говорится в результатах исследования.
На втором месте, по мнению опрошенных, расположились Алексей Вронский и Анна Каренина (11%), на третьем — Андрей Болконский и Наташа Ростова (9%) из «Войны и мира».
«Однако в литературе, как и в жизни, встречаются пары, которым swag gap не помешал достичь счастья. Именно такой парой респонденты считают Мастера и Маргариту (17%) из одноимённого романа М. А. Булгакова», — отметили аналитики.
Второе место среди пар, которым подобная разница не смогла помешать, заняли Эдвард Каллен и Белла Свон (12%) из саги «Сумерки» Стефани Майер, а замыкают рейтинг Кристиан Грей и Анастейша Стил из «Пятидесяти оттенков серого» Э. Л. Джеймс.
Кроме того, 69% опрошенных признались, что хотя бы раз ощущали swag gap между собой и партнёром, однако большинству из них (62%) всё же удавалось построить в этой ситуации гармоничные отношения. Почти столько же респондентов (61%) в целом убеждены, что swag gap усложняет отношения, но это преодолимое препятствие, если партнёры находятся в диалоге друг с другом.
Swag gap проявляется в несовпадении в разных аспектах жизни — от ритма жизни до стиля в одежде — и это в разной степени сказывается на общении, добавили аналитики. Фактором, деструктивнее всего влияющим на отношения, респонденты назвали разницу в жизненных ценностях (35%). На втором месте — в ритме жизни (19%), на третьем — в социальном статусе и доходе (16%).
Самым «безобидным» аспектом жизни, разница в котором практически не мешает счастливым отношениям, пользователи считают внешность и стиль в одежде (23%). Второе место по этому параметру заняли интересы и хобби (20%), третье — уровень образования (17%), заключили аналитики по итогам опроса.