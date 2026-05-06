Baza: «Судебный туризм» набирает популярность в России

Так называемый судебный туризм становится все более популярным в России. Граждане «путешествуют» по открытым заседаниям, стремясь получить эффект «сериала в реальной жизни». Об этом в среду, 6 мая, пишет Telegram-канал Baza.
Это явление стало новым необычным видом городского досуга. Россияне посещают открытые заседания в качестве зрителей: для этого не нужно быть стороной процесса или обладать специальным статусом. При этом, как отмечают «туристы», они делают это больше ради эмоций, чем с образовательной целью. Портрет слушателя также необычен: чаще всего это домохозяйки или молодые женщины из обеспеченных семей.
Наиболее популярны гражданские дела, часто сопровождающиеся скандалами: разводы, раздел имущества и долги. Кроме того, зрителям интересны захватывающие уголовные процессы: криминальные дела, убийства и громкие расследования с участием известных личностей. Попасть на такие заседания бывает непросто, так как они часто закрыты для публики. Меньше всего интересуют административные и арбитражные дела, говорится в публикации.
До этого в России набрал популярность болотинг — еще один необычный вид досуга, во время которого люди наслаждаются неспешными прогулками по болотам. Считается, что это вид медитативного отдыха, который дарит спокойствие и гармонию от созерцания природных красот во время променада по специальным экологическим тропам. Почему болотинг стал так популярен и как он помогает в расслаблении, «Вечерняя Москва» обсудила с врачом — психотерапевтом-психологом Евгением Фоминым.