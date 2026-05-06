«Комсомольская правда» нашла уникальное фото известного гуманоида Алешеньки в граненом стакане

Журналисты KP.RU опубликовали уникальный и неизвестный ранее снимок «гуманоида Алешеньки», которого также называют «кыштымским карликом».
Несмотря на то, что качество снимка оставляет желать лучшего, можно разглядеть, что тело находится в граненом стакане, стоящем на столе в доме. Сам объект лучше видно на черно-белой фотографии, а вот на цветной — четким получился интерьер дома, а вот «Алешенька» чуть засветился.
Фото попало в руки наших журналистов от уфолога Галины Семенковой, которой «карлика» отдал для исследования следователь милиции Владимир Бендлин. После уфологов «гуманоида» никто не видел. Говорят, что останки «гуманоида» уничтожены.
Уфолог Галина Семенкова предоставила KP.RU уникальное фото кыштымского карлика. До этого все изображения гуманоида Алешеньки были кадрами с видео Владимира Бендлина.
Напомним, ранее утверждалось, что «гуманоида» несколько лет назад нашла живым в лесу пенсионерка Тамара Просвирина, страдающая психическим расстройством. Очевидцы утверждали, что у «Алешеньки» был разумный взгляд, он издавал звуки при кормлении, а его кожа покрывалась выделениями. Долго «Алешенька» не прожил.
Однако журналисты KP.RU в ходе расследования выяснили, что карлик — это не гуманоид, а человеческий выкидыш с мутациями.
Тем не менее, поговаривали, что режиссеры Алексей Балабанов и Сергей Бодров планировали снять фильм об «Алешеньке». Но позже от этой идеи отказались, хотя уже был готов сценарий.
