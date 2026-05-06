Нижегородцы потратили 42,6 млн рублей на лечение импотенции с начала 2026

Жители Нижнего Новгорода потратили 42,6 миллиона рублей на борьбу с импотенцией с начала 2026 года. Об этом сообщили в MAX-канале «Бокал прессека».
Рынок препаратов, предназначенных для лечения импотенции, в Нижегородской области продемонстрировал стагнацию.
За первые три месяца 2026 года в аптеках региона было реализовано свыше 63,7 тысячи упаковок лекарств для терапии эректильной дисфункции. Общая стоимость этих продаж достигла 42,6 миллиона рублей. В натуральном выражении (по количеству упаковок) рост составил всего 0,3% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.
Нижегородская область сохранила свою позицию в общероссийском рейтинге, заняв 13-е место по уровню потребления средств для повышения мужской потенции.
Основную долю (95%) всех рублевых продаж препаратов в регионе составляют средства на основе силденафила и тадалафила. Однако аналитики зафиксировали необычную тенденцию: на фоне общего стагнационного тренда расходы на российский аналог резко увеличились на 64,4%.
Это может объясняться либо растущей популярностью самого бренда среди потребителей, либо тем, что некоторые жители региона предпочли сделать запасы медикаментов.
В целом, рынок демонстрирует застой. Причины этого специалисты видят либо в прохладной весенней погоде, либо в том, что жители Нижнего Новгорода нашли альтернативные способы справляться со стрессом.
