В Новосибирске покажут световое шоу на фасаде филармонии

Сегодня, 6 мая, в 22:00 на фасаде Камерного зала филармонии пройдёт мультимедийная программа «С музыкой — к Победе!». Она посвящена Великой Отечественной войне, пишет BFM-Новосибирск.
Зрители увидят уникальное сочетание 3D‑графики, документальной хроники и художественных образов — история о роли искусства в военные годы развернётся прямо на фасаде здания.
Ключевой момент программы — Седьмая «Ленинградская» симфония Дмитрия Шостаковича. Именно это произведение впервые прозвучало в Новосибирске в 1942 году и стало символом стойкости и мужества.
Перед началом светового шоу, прямо на открытом воздухе перед Камерным залом, выступит ансамбль «Маркелловы голоса» с программой «Главные песни страны».
Показ стартует сразу после репетиции парада и станет частью большой праздничной программы, подготовленной Новосибирской филармонией ко Дню Победы.