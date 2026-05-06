Сельхозпредприятие из Ленобласти открыло агротехкласс в школе Петербурга

«Племхоз имени Тельмана» открыл агротехкласс в школе № 589 в Санкт-Петербурге по национальному проекту «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Об этом сообщили в управлении пресс-службы губернатора и правительства Ленинградской области.
Дети будут углубленно изучать биологию, химию, физику и математику с фокусом на агрономию, ветеринарию и биотехнологии. Также у них будет возможность пройти практику на производственных площадках предприятия, познакомиться с роботизированной техникой и цифровыми системами в животноводстве.
Кроме того, школьники будут вести исследовательские проекты, работать с лабораторным оборудованием, изучать генетику и селекцию, пробовать себя в роли агрономов, ветеринаров и операторов дронов. Такие инициативы помогают ребятам осознанно выбрать профессию, получить практические навыки в ведущем предприятии региона и повысить престиж аграрных специальностей.
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.