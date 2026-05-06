Девушки из пяти городов сразились на льду в «КосмоОмске»

В четвёртый раз в Омске прошёл межрегиональный турнир по женскому хоккею «КосмоОмск». За победу боролись команды из Омска, Санкт-Петербурга, Томска, Новосибирска и Иркутска. Инициативу, как и многие другие спортивные проекты в регионе, поддержал Омский нефтеперерабатывающий завод.
Открытие состоялось в хоккейной академии «Авангард». И надо сказать, что популярность массового женского хоккея в области растёт не на пустом месте. За последние двадцать лет благодаря нефтяникам в регионе появились десятки уличных площадок, современный комплекс «G-drive» и обновлённый дворец спорта имени Блинова.
Победу в упорной борьбе одержали хозяйки льда — команда «Омская ракета». «Ермак» из Ангарска взял серебро, а бронза досталась спортсменкам «Сибирских Афин» из Томска. Лучшим вратарём признали омичку Алину Шинкаркину, лучшим защитником — гостью из Петербурга Анастасию Никитину, а лучшим нападающим — Анну Патрушеву из Ангарска. Особо отметили и игру Дианы Ким с Кристиной Канашковой.
Министр спорта области Алексей Ленберг отметил, что совместная работа минспорта и завода даёт мощный толчок любительскому хоккею. Тот факт, что география «КосмоОмска» вышла далеко за пределы региона, лучшее тому доказательство.
Президент федерации хоккея области Михаил Лавриков добавил, что это не единственный турнир для любительниц. С 2024 года проводятся соревнования для юных хоккеисток «Жемчужный конёк», и в этом году он тоже вышел на межрегиональный уровень. Вся эта позитивная динамика стала возможной благодаря многолетней поддержке массового спорта со стороны местного предприятия.
«Здоровый образ жизни составляет основу нашей корпоративной культуры. Именно поэтому мы развиваем “Хоккей для всех” и другие спортивные проекты, создавая возможности для активного досуга жителей региона. Мы также системно заботимся о своих сотрудниках. На предприятии создана собственная спортивная инфраструктура: тренажёрный зал, спорткомплекс и санаторий им. Карбышева», — сказал генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский.