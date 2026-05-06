Поиск Яндекса
Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Калининграде 7 и 8 мая планируют провести утренние репетиции Парада Победы

До начала мероприятий будут установлены ограждения.

В Калининграде 7 и 8 мая пройдут утренние репетиции Парада Победы. Движение автотранспорта будет ограничено с 7:00 до 13:00.

Движение транспортных средств будет ограничено:

Ленинскому проспекту на участке от ул. Шевченко до ул. Черняховского;

пл. Победы;

ул. Черняховского на участке от ул. Горького до Ленинского проспекта;

Советскому проспекту на участке от ул. Марш. Борзова до проспекта Мира;

проспекту Мира на участке от Советского проспекта до ул. Серж. Колоскова;

ул. Театральной на всем протяжении;

Гвардейскому проспекту на участке от ул. Ген. -фельдм. Румянцева до пл. Победы;

ул. Гаражной на участке от ул. Юношеской до пл. Победы;

ул. Проф. Баранова на участке от пл. Победы до ул. Горького;

ул. Брамса на участке от проспекта Мира до ул. Чайковского;

ул. Ген. -фельдм. Румянцева на участке от ул. Ген. Галицкого до ул. Д. Донского.

Владельцам транспортных средств порекомендовали на время проведения мероприятий переместить свои машины:

с территории проведения праздничных мероприятий;

с автомобильной стоянки по ул. Грекова в районе Драмтеатра;

с автомобильной стоянки в районе дома № 4 по пл. Победы;

с автомобильной стоянки в районе торгового центра «Пассаж» по ул. Гаражной.

«До начала мероприятий будут установлены ограждения и дорожные знаки на период введения временных ограничений или прекращения движения транспортных средств», — отмечали в администрации города.

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше