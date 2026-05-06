В Калининграде 7 и 8 мая планируют провести утренние репетиции Парада Победы

В Калининграде 7 и 8 мая пройдут утренние репетиции Парада Победы. Движение автотранспорта будет ограничено с 7:00 до 13:00.
Движение транспортных средств будет ограничено:
Ленинскому проспекту на участке от ул. Шевченко до ул. Черняховского;
пл. Победы;
ул. Черняховского на участке от ул. Горького до Ленинского проспекта;
Советскому проспекту на участке от ул. Марш. Борзова до проспекта Мира;
проспекту Мира на участке от Советского проспекта до ул. Серж. Колоскова;
ул. Театральной на всем протяжении;
Гвардейскому проспекту на участке от ул. Ген. -фельдм. Румянцева до пл. Победы;
ул. Гаражной на участке от ул. Юношеской до пл. Победы;
ул. Проф. Баранова на участке от пл. Победы до ул. Горького;
ул. Брамса на участке от проспекта Мира до ул. Чайковского;
ул. Ген. -фельдм. Румянцева на участке от ул. Ген. Галицкого до ул. Д. Донского.
Владельцам транспортных средств порекомендовали на время проведения мероприятий переместить свои машины:
с территории проведения праздничных мероприятий;
с автомобильной стоянки по ул. Грекова в районе Драмтеатра;
с автомобильной стоянки в районе дома № 4 по пл. Победы;
с автомобильной стоянки в районе торгового центра «Пассаж» по ул. Гаражной.
«До начала мероприятий будут установлены ограждения и дорожные знаки на период введения временных ограничений или прекращения движения транспортных средств», — отмечали в администрации города.