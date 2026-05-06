Стало известно, почему власти не берутся сохранить статус «Коляда-Театра»

В Екатеринбурге прошло первое заседание суда по статусу «Коляда-Театра».

Источник: ЕАН

Главной причиной для вмешательства суда в историю с сохранением прежнего юридического статуса «Коляда-Театра» в Екатеринбурге стали недавние поправки в закон об автономных некоммерческих организациях (АНО). Как сообщает корреспондент ЕАН, об этом было заявлено сегодня на заседании по иску директора театра Эки Вашакидзе.

Сама она в процессе сегодня не участвовала. Ее интересы защищал представитель. Он пояснил, что единственным учредителем Николаем Колядой, умершим 2 марта, было принято решение принять в июле 2023 года Эку Вашакидзе в состав участников. После его смерти истец назначила себя директором АНО «Коляда-Театр», но нотариус не подтвердил ее полномочий, поскольку статус Вашакидзе неясен. Заслушав представителя истца, судья удивился. По его словам, в данном разбирательстве вообще нет предмета спора.

Как пояснил в суде представитель Минюста России, сведений о втором учредителе в ЕГРЮЛ не вносились. Сам Коляда должен был подать заявление на включение Эки Вашакидзе в состав учредителей, согласно поправкам в закон об АНО, которые вступили в силу в декабре 2023 года.

Представитель ведомства добавил, что теперь министерство готово признать Вашакидзе директором АНО по решению суда. На этом разбирательство в первый день было завершено, и судья объявил перерыв в процессе до 9 июня.

«Коляда-Театр» зарегистрирован как автономная некоммерческая организация. Учредителем в единственном лице выступал режиссер и драматург Николай Коляда. После его кончины возник риск, что театр может быть ликвидирован.