Челябинцам начали отключать горячую воду

В Челябинске стартовали так называемые локальные отключения горячей воды, относящиеся к определенным котельным. Так, с 4 по 18 мая опрессовки коснутся 19 домов, которые обслуживает котельная на Ижевской, сообщила мэрия.
Здания расположены по адресам: ул. Братьев Кашириных, 66, 68, 68А, 72, 72А, 74, 76, 78, 78А; ул. Двинская, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23; ул. Чайковского, 54Б, 56А, 58. С 12 по 25 мая опрессовки коснутся шести домов на улице Дорожной в поселке Исаково.
Централизованные отключения начнутся 19 мая. На первом этапе без горячей воды останутся более 1,2 тыс. многоэтажек и около 200 школ, детсадов и больниц. Здания расположены во всех семи районах Челябинска. Работы планируется завершить 2 июня.
«Как отмечают в управлении ЖКХ, максимальный срок отключения — две недели. В случае аварийных ситуаций и необходимости дополнительного ремонта срок опрессовки может быть продлен», — уточнили в администрации.
В прошлом году мало у кого из челябинцев срок опрессовки длился две недели. Многие сидели без горячей вода гораздо больше. Несмотря на длительные отключения воды ради проверки теплотрасс на прочность, старт отопительного сезона в городе оказался сорван. Во многие дома не могли подать тепло из-за аварий на трубах, не подготовленных к зиме летом.