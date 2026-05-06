Снежный барс Опер исполнил брачную песню в Саяно-Шушенском заповеднике

Как рассказал старший научный сотрудник Роман Афанасьев, хотя официальный период гона у снежных барсов обычно приходится на конец зимы и начало весны, в Саяно-Шушенском заповеднике самцы начинают проявлять активность уже в конце декабря. В это время животные больше перемещаются, чаще оставляют пахучие метки и становятся более шумными.