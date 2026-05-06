Снежный барс Опер исполнил брачную песню в Саяно-Шушенском заповеднике

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Саяно-Шушенском заповеднике в фотоловушку попал снежный барс по кличке Опер, который во время брачного периода издает характерные звуки, напоминающие пение. Так хищник привлекает самок и обозначает свое присутствие на территории.
По словам сотрудников заповедника, Опер считается самым «разговорчивым» и харизматичным самцом среди местной группировки ирбисов. Сейчас он является доминантной особью и активно ведет себя в период гона: метит территорию, отслеживает самок и конкурирует с другими самцами.
Как рассказал старший научный сотрудник Роман Афанасьев, хотя официальный период гона у снежных барсов обычно приходится на конец зимы и начало весны, в Саяно-Шушенском заповеднике самцы начинают проявлять активность уже в конце декабря. В это время животные больше перемещаются, чаще оставляют пахучие метки и становятся более шумными.
Уже третий год подряд Опер остается главным «солистом» среди ирбисов. Специалисты надеются, что в этом сезоне у снежных барсов снова появится потомство, отметили в газете «Хакасия».