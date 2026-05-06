Поиск Яндекса
Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Снежный барс Опер исполнил брачную песню в Саяно-Шушенском заповеднике

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Саяно-Шушенском заповеднике в фотоловушку попал снежный барс по кличке Опер, который во время брачного периода издает характерные звуки, напоминающие пение. Так хищник привлекает самок и обозначает свое присутствие на территории.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Саяно-Шушенском заповеднике в фотоловушку попал снежный барс по кличке Опер, который во время брачного периода издает характерные звуки, напоминающие пение. Так хищник привлекает самок и обозначает свое присутствие на территории.

По словам сотрудников заповедника, Опер считается самым «разговорчивым» и харизматичным самцом среди местной группировки ирбисов. Сейчас он является доминантной особью и активно ведет себя в период гона: метит территорию, отслеживает самок и конкурирует с другими самцами.

Как рассказал старший научный сотрудник Роман Афанасьев, хотя официальный период гона у снежных барсов обычно приходится на конец зимы и начало весны, в Саяно-Шушенском заповеднике самцы начинают проявлять активность уже в конце декабря. В это время животные больше перемещаются, чаще оставляют пахучие метки и становятся более шумными.

Уже третий год подряд Опер остается главным «солистом» среди ирбисов. Специалисты надеются, что в этом сезоне у снежных барсов снова появится потомство, отметили в газете «Хакасия».