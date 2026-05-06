Губернатор Хабаровского края посадил ели в память о героях

В Хабаровске на территории арены «Ерофей» прошла экологическая акция «Живая память», приуроченная к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне (6+). Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Организатором выступил Хабаровский региональный филиал «Россельхозбанка». Губернатор Дмитрий Демешин вместе с заместителями председателя правительства края, руководством банка и владельцами крупнейших агропромышленных и пищевых предприятий региона высадил дальневосточные аянские ели.
— Символично, что накануне 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне мы собрались, чтобы посадить ели в память о тех, кто защищал мирное небо над нашей головой тогда и кто защищает его сейчас, — обратился к участникам глава региона.
Он поблагодарил аграриев за их работу, подчеркнув, что власть продолжит поддерживать сельхозпроизводителей. «Нам важно, чтобы мы развивали своё, хабаровское, производство. И мы это обязательно будем делать, поддерживая каждого из вас!» — заявил Дмитрий Демешин.
Директор регионального филиала «Россельхозбанк» Александр Степанов отметил, что дальневосточная аянская ель будет расти больше 300 лет и достигнет 18 метров в высоту. «Мы, как Россельхозбанк, поддерживаем жителей на селе, наших аграриев, делаем вместе с вами всё для продуктовой безопасности нашей страны», — сказал он.
После высадки саженцев глава края пообщался с аграриями. Директор ООО «Молочный комбинат Переяславский» Алексей Сарафинос поблагодарил губернатора за запуск программы «Молочная кухня». За три месяца её действия предприятие нарастило 100 тонн готовой продукции. Дмитрий Демешин подтвердил, что в этом году программа будет масштабирована на весь Хабаровский край.
Губернатор добавил, что забота о людях и окружающей среде неразрывно связаны с памятью о героях. «Когда-то наши деды и прадеды защищали мирное небо над головой. Сегодня эту миссию выполняют наши воины в зоне специальной военной операции. Мы делаем общее дело все вместе — и там, на передовой, и здесь, в тылу», — подчеркнул он.
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
Почта: red.habkp@phkp.ru